Unesco, Mazzi: Sal Da Vinci ambasciatore candidatura canzone napoletana classica

“Sal Da Vinci sarà uno degli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica patrimonio dell’umanità. Dopo Vienna, il prossimo 5 giugno all’Arena di Verona con diretta RaiUno in Eurovisione, parteciperà all’evento di lancio Unesco. Grandi protagonisti Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Vittorio Grigolo e due stelle internazionali, Placido Domingo e Patti Smith Interpreteranno i più grandi classici, da “Te vojo bene assaje” a “Era di maggio”, ” ‘O surdato ‘nnammurato” e “Dicitencello vuje”. fascicolo scientifico di candidatura sarà a cura del gruppo di studio guidato da Renzo Arbore.” ha dichiarato il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in partenza per l’Eurovision 2026 di Vienna