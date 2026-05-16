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Unesco, Mazzi: Sal Da Vinci ambasciatore candidatura canzone napoletana classica

Redazione

Unesco, Mazzi: Sal Da Vinci ambasciatore candidatura canzone napoletana classica

Sab, 16/05/2026 - 17:28

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“Sal Da Vinci sarà uno degli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica patrimonio dell’umanità. Dopo Vienna, il prossimo 5 giugno all’Arena di Verona con diretta RaiUno in Eurovisione, parteciperà all’evento di lancio Unesco. Grandi protagonisti Massimo Ranieri, Gigi D’Alessio, Serena Rossi, Vittorio Grigolo e due stelle internazionali, Placido Domingo e Patti Smith Interpreteranno i più grandi classici, da “Te vojo bene assaje” a “Era di maggio”, ” ‘O surdato ‘nnammurato” e “Dicitencello vuje”. fascicolo scientifico di candidatura sarà a cura del gruppo di studio guidato da Renzo Arbore.” ha dichiarato il Ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, in partenza per l’Eurovision 2026 di Vienna

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