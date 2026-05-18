Terremoto in Cina, scossa di magnitudo 5.2 nel sud: 2 morti

(Adnkronos) – E' di almeno due morti il bilancio di un terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina. Un uomo di 91 anni è stato tratto in salvo. Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua.

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