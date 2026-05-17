Shardana bikeventure, l’edizione dei record del 2026 si candida all’Oscar del cicloturismo

(Adnkronos) – Un itineraio di 1138 chilometri, 170 partecipanti da tutto il mondo. Sono i numeri di Shardana bikeventure 2026, l’evento internazionale di bikepacking che si è svolto dal 1 al 14 maggio attraversando la Sardegna da nord a sud. Sono arrivati da tutta Europa ma anche da Stati Uniti e Australia i partecipanti: in totale il 65% da fuori Italia, il 98% da fuori Sardegna, dati che confermano la forte vocazione internazionale dell’evento. Per due settimane, i cicloviaggiatori hanno pedalato attraverso paesaggi straordinari, borghi storici, coste spettacolari e territori interni dell’isola, vivendo un’esperienza che ha unito sport, cultura, sostenibilità e incontro con le comunità locali. I feedback raccolti al termine dell’evento sono unanimi: la Sardegna ha saputo regalare ai partecipanti un’accoglienza unica, autentica e spesso inaspettata. Tantissimi gli incontri con le comunità locali, le esperienze condivise lungo il percorso, la scoperta di una tradizione gastronomica sorprendente e panorami capaci di lasciare senza fiato. “Shardana bikeventure nasce con l’obiettivo di raccontare la Sardegna attraverso il viaggio lento e l’incontro tra persone e territori -hanno spiegato gli organizzatori-. La risposta dei partecipanti conferma quanto la nostra isola sia una destinazione straordinaria per il cicloturismo internazionale". L’evento, patrocinato dalla Regione Sardegna, ha potuto contare anche sulla collaborazione e sul sostegno dei comuni partner di Calangianus, Oschiri, Chiaramonti, Sassari, Terralba, Arbus, Villacidro e Decimomannu insieme a numerose attività produttive locali che stanno scoprendo sempre più quanto il mondo del cicloturismo rappresenti un’opportunità concreta di sviluppo, valorizzazione territoriale e turismo sostenibile. (Adnkronos) – Nell’ambito dell’edizione 2026, Shardana bikeventure ha inoltre presentato la candidatura al prossimo Green Road Award, l’Oscar italiano del cicloturismo, con una selezione del proprio itinerario: il tratto da Bosa a Cabras, lungo 102 chilometri. Un percorso che racchiude alcuni dei territori più affascinanti della Sardegna occidentale, tra mare, natura incontaminata, siti archeologici, tradizioni locali e strade ideali da vivere in sella alla bicicletta. Un’esperienza che sintetizza perfettamente lo spirito di Shardana bikeventure: pedalare lentamente per entrare davvero in contatto con l’anima dei luoghi. Con la conclusione dell’edizione 2026, Shardana bikeventure rinnova il proprio impegno nella promozione della Sardegna come destinazione internazionale per il cicloturismo sostenibile, puntando a costruire una rete sempre più ampia di viaggiatori, territori e comunità unite dal valore del viaggio lento.

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