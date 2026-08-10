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Emissione cenere Etna, atterraggi e decolli sospesi a Catania fino alle 6 di domani

Redazione

Emissione cenere Etna, atterraggi e decolli sospesi a Catania fino alle 6 di domani

Lun, 10/08/2026 - 18:30

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E’ stata prolungata, per la fase eruttiva in corso sull’Etna, la sospensione delle attività di volo in arrivo e in partenza dall’aeroporto di Catania che non finirà più alle 21, ma durerà fino alle 6 di domani. La decisione è stata adottata per la presenza di cenere vulcanica in atmosfera che ha portato al prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest, settore C1, e alla chiusura del settore B3. Resta operativo l’aeroporto di Comiso. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo invitando “i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

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