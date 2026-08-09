Salute

Papa Leone: giovani dedicano vacanze a condivisione, è segno di speranza

Redazione

Papa Leone: giovani dedicano vacanze a condivisione, è segno di speranza

Dom, 09/08/2026 - 16:40

Condividi su:

Un saluto e un incoraggiamento ai giovani che scelgono di dedicare parte delle proprie vacanze ad attivita’ formative, alla condivisione e all’amicizia. Papa Leone XIV si e’ rivolto loro al termine dell’Angelus, salutando in particolare alcuni gruppi presenti in piazza San Pietro. Il Pontefice ha ricordato anzitutto i giovani della comunita’ Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la Via Francigena da Siena a Roma. “Come pure gli scout di Enna che hanno fatto il loro campo sui Colli Romani e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova”, ha aggiunto. Leone XIV ha sottolineato il significato della presenza di tanti gruppi giovanili impegnati in esperienze di formazione e fraternita’ durante il periodo estivo. “La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attivita’ formative e di amicizia e’ un segno di speranza”, ha detto il Papa. Il Pontefice ha quindi collegato questa esperienza all’incontro con i giovani francescani avuto giovedi’ scorso ad Assisi: “Come lo e’ stato l’evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedi’ scorso ad Assisi”

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta