Papa Leone: giovani dedicano vacanze a condivisione, è segno di speranza

Un saluto e un incoraggiamento ai giovani che scelgono di dedicare parte delle proprie vacanze ad attivita’ formative, alla condivisione e all’amicizia. Papa Leone XIV si e’ rivolto loro al termine dell’Angelus, salutando in particolare alcuni gruppi presenti in piazza San Pietro. Il Pontefice ha ricordato anzitutto i giovani della comunita’ Santa Maria Maddalena della diocesi di Milano, che hanno percorso la Via Francigena da Siena a Roma. “Come pure gli scout di Enna che hanno fatto il loro campo sui Colli Romani e i giovani di Pernumia, diocesi di Padova”, ha aggiunto. Leone XIV ha sottolineato il significato della presenza di tanti gruppi giovanili impegnati in esperienze di formazione e fraternita’ durante il periodo estivo. “La presenza di tanti gruppi giovanili che scelgono di impegnare alcuni giorni di vacanza in attivita’ formative e di amicizia e’ un segno di speranza”, ha detto il Papa. Il Pontefice ha quindi collegato questa esperienza all’incontro con i giovani francescani avuto giovedi’ scorso ad Assisi: “Come lo e’ stato l’evento dei giovani francescani che ho avuto la gioia di incontrare giovedi’ scorso ad Assisi”