Santa Caterina. Le aziende che hanno subito danni a causa degli incendi possono presentare istanza alla Regione

SANTA CATERINA. Il sindaco Giuseppe Natale ha reso noto che le aziende agricole che hanno subito danni a causa degli incendi verificatisi in Sicilia dal 21 giugno al 6 agosto 2026 possono presentare la relativa segnalazione. La segnalazione deve essere effettuata online, anche da parte di chi aveva già presentato una comunicazione agli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura. È necessario compilare una segnalazione per ciascun corpo aziendale danneggiato.

La scadenza dell’istanza è stata fissata al 31 agosto. La Piattaforma per la segnalazione è https://survey123.arcgis.com/share/cf1a1d45f0e247ce89c0e73312ee9687?portalUrl=https://agstest.intea.net/portal. Si invita a consultare l’Avviso Pubblico della Regione Siciliana – Prot. n. 141197 del 6 agosto 2026 e a rispettare attentamente termini e modalità di presentazione.