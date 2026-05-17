San Cataldo. Mozione di “Riprendiamoci la Città” per scontrino antiviolenza. Modaffari: “La Città diventi presidio di civiltà”

SAN CATALDO. Il consigliere comunale Giampiero Modaffari, capogruppo di “Riprendiamoci la Città” continua a portare avanti un’intensa attività politico-amministrativa fatta di proposte concrete, controllo degli atti e iniziative nell’interesse della comunità sancataldese.

In particolare ha presentato per la discussione in Consiglio Comunale la proposta dello “Scontrino Antiviolenza”: la proposta mira a fare inserire negli scontrini fiscali degli esercizi commerciali il messaggio:

“Se sei vittima di violenza o stalking chiama il 1522”. Un gesto semplice, ma dal forte valore sociale, pensato per aiutare chi vive situazioni di violenza e silenzio. L’iniziativa mira a coinvolgere attività commerciali, farmacie, supermercati, bar e scuole creando una rete concreta di sensibilizzazione e sostegno alle donne vittime di violenza.

La mozione prevede inoltre il coinvolgimento delle scuole secondarie di San Cataldo attraverso attività di educazione civica e cittadinanza attiva finalizzata a sensibilizzare le nuove generazioni contro ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Su temi come la tutela delle donne, il contrasto alla violenza e la difesa della dignità umana non devono esistere maggioranza e opposizione, ma soltanto il senso delle istituzioni e della responsabilità verso la comunità.

Per questo viene rivolto un appello all’intero Consiglio Comunale affinché la mozione venga approvata all’unanimità, senza divisioni politiche o logiche di appartenenza.