San Cataldo. Il 17 maggio si alza il sipario al Teatro d’Essai “La Condotta” con lo spettacolo Microclima

SAN CATALDO. Domenica 17 maggio 2026 il sipario si alzerà con lo spettacolo MICROCLIMA prodotto da Fondazione Friedrich Ebert Stiftung.

Microclima è lo spettacolo che ha debuttato a settembre 2025,

aprendo con successo la stagione del Teatro Vascello di Roma. Debutta a San Cataldo (CL) al Teatro d’Essai La Condotta di Michele Celeste la lettura scenica dello spettacolo, che ha debuttato lo scorso anno a Roma.

Un formato leggero per un tema tanto attuale quanto urgente: la

democrazia, le sue fragilità, il teatro come strumento di

pensiero.*Prima dello spettacolo la direzione è lieta di offrire un aperitivo

e, a seguire, il conviviale con la degustazione di un piatto tipico

della tradizione siciliana, preparato per l’occasione da FoFood.*Per partecipare occorre richiedere preventivamente la tessera:

l’ingresso è riservato ai Soci del Circolo Cult. Art. La Condotta.

Campagna di tesseramento in corso.

INFO e PRENOTAZIONI CELL 3381121631SINOSSI:Microclima – Lettura Scenica. La storia di “Microclima” si svolge in un contesto domestico, e ha per protagonisti principali due genitori alle prese con la crescita (umana, ma anche sociale) dei loro figli. Un contesto perfetto per una Lettura Scenica, un formato drammaturgico leggero della durata di un’ora, pensato per raggiungere spazi non convenzionali e pubblici diversi.

Il format si chiude con un talk, in cui il dialogo con il pubblico prolunga e approfondisce ciò che la scena ha messo in moto.Luca Argenta, politologo e consulente del progetto:”In un tempo in cui la politica rischia di ridursi a slogan, abbiamo bisogno di strumenti che aiutino a pensare”. Microclima non dà risposte, ma solleva domande. Non spiega, ma fa riflettere. È un’opera pensata per aprire e abitare spazi di dialogo, per portare il confronto sulla democrazia dove spesso non arriva: nei teatri, nelle piazze, nei quartieri, e nei festival.

