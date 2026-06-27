Sicilia, Miceli(Progetto Civico): “Serve un’ordinanza sulla sicurezza a Palermo”

“Da più di un anno chiediamo un confronto sulla sicurezza al sindaco Lagalla. Le toppe dell’amministrazione comunale non sono state sufficienti ad arginare il problema”. Lo afferma in una nota Carmelo Miceli, coordinatore regionale di Progetto Civico Italia e consigliere comunale a Palermo, dopo gli ultimi scontri fra bande in via Maqueda. “È necessario mettere immediatamente mano a un’ordinanza che dia delle priorità. Se il sindaco non vuole incontrarci prenda almeno atto delle nostre proposte”, aggiunge Miceli, riferendosi ad un piano in 5 punti per la sicurezza: guerra agli abusivi degli alcolici che con le loro bancarelle hanno invaso ogni luogo della città, con divieto di vendita di alcolici al di fuori delle pertinenze dei pubblici esercizi dall’una di notte; da mezzanotte divieto assoluto di vendita di alcolici per tutti i locali che non hanno tavolini interni o pertinenze esterne per la ricezione del pubblico (dal minimarket al grande ipermermercato aperto h24); dall’una di notte divieto assoluto di consumazione di alcolici fuori dalle aree interne/esterne dei locali attrezzati per la ricezione di pubblico; dalle 2 di notte divieto assoluto di vendita di alcolici; presidio costante e obbligatorio della polizia municipale nei luoghi della movida. (ANSA).