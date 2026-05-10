Roma, Dybala e futuro: “Vorrei conoscerlo anche io, club non mi ha contattato”

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Paulo Dybala rimane alla Roma? Oggi, domenica 10 maggio, l'attaccante argentino è tornato titolare dopo l'infortunio ed è stato uno dei protagonisti della vittoria in rimonta dei giallorossi, che hanno battuto il Parma 3-2 al Tardini dopo una partita caratterizzata anche da diverse polemiche arbitrali. Il futuro di Dybala però rimane in dubbio, visto il contratto in scadenza il prossimo giugno. "Sicuramente questa è una squadra che da tutto fino alla fine. Diamo il massimo per arrivare a giocare così 90 minuti. Sappiamo che non dipende da noi la Champions ma lotteremo fino alla fine", ha detto Dybala nel post partita a SkySport, "Manca poco alla fine del mio contratto? Vorrei sapere anche io il mio futuro, io ho un'idea e la tengo per me". "Il contratto finisce tra due partite. Al derby da come dice il contratto sarà la mia ultima partita davanti ai tifosi", ha continuato Dybala, "se la società mi ha contattato? No. Vedremo cosa succederà".

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