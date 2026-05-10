Comitato presidenti di seggio, a rischio regolarità amministrative in Sicilia

Le regole per gli adempimenti nei seggi per le amministrative di fine maggio metterebbero a rischio le procedure e alcuni presidenti potrebbero rinunciare agli incarichi per evitare eventuali problemi intervenuti all’apertura delle urna. A lanciare l’allarme è il comitato Vincenzo Crisafulli che riunisce 150 presidenti di seggio di Messina, come scrive la Gazzetta del Sud.

Nel vademecum pubblicato dalla Regione siciliana è stabilito che le operazioni di insediamento dei componenti dei seggi, di conteggio, autenticazione e vidimazione delle schede e di compilazione dei paragrafi dei verbali, devono avvenire a partire dalle 6 del mattino e fino all’apertura del seggio prevista alle 7 del 24 maggio. Nel resto d’Italia le operazioni si aprono invece alle 16 del sabato pomeriggio, consentendo, dunque, tempi molto più consoni al disbrigo di pratiche essenziali per la riuscita della competizione elettorale.

Per il comitato dei presidenti esiste “l’oggettiva impossibilità di ultimare tali adempimenti in una sola ora, specialmente nel Comune di Messina dove la concomitanza delle elezioni circoscrizionali moltiplica il numero di schede e verbali da gestire”, paventando “un preoccupante ritardo nell’avvio delle operazioni” ma anche che “molti presidenti possano rinunciare come già avvenne 4 anni fa”. Il comitato ha chiesto alla prefettura di Messina che le operazioni preliminari vengano anticipate al sabato pomeriggio, come avviene nel resto del Paese e come avveniva fino a qualche anno fa anche in Sicilia.