IL PUNTO. Hantavirus: 90 evacuati, un francese ha sintomi

E’ iniziata all’alba al largo di Tenerife l’evacuazione dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius, teatro di un focolaio di hantavirus che ha gia’ causato tre morti. A fine giornata novanta delle 151 persone presenti a bordo saranno state rimpatriate nel corso della giornata verso i rispettivi Paesi per essere sottoposte a controlli medici e a periodi di sorveglianza sanitaria, mentre emergono le prime differenze negli approcci adottati dai governi.

Gli Stati Uniti hanno chiarito che i 17 cittadini americani non saranno necessariamente sottoposti a quarantena. Uno dei cinque francesi rimpatriati ha invece mostrato sintomi di contagio ed e’ scattato il piano di isolamento. La nave battente bandiera olandese, operata da Oceanwide Expeditions, e’ giunta nelle prime ore di oggi nelle acque delle Isole Canarie ed e’ rimasta ancorata al largo del porto di Granadilla de Abona. A bordo si trovavano 151 persone di 23 nazionalita’, tra cui 147 passeggeri e quattro membri dell’equipaggio, oltre a esperti sanitari inviati dai Paesi Bassi e dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Il focolaio, causato dal virus delle Ande, unico ceppo di hantavirus noto per potersi trasmettere da persona a persona, ha provocato la morte di tre passeggeri – una coppia olandese e una donna tedesca – e almeno sei casi confermati. L’Oms considera tutti gli ex passeggeri “contatti ad alto rischio” e raccomanda un monitoraggio medico per 42 giorni, corrispondente al periodo massimo di incubazione della malattia. In Francia, il premier Sebastien Lecornu ha reso noto che uno dei cinque cittadini francesi evacuati ha mostrato sintomi durante il volo di rimpatrio.

I cinque sono stati immediatamente posti in isolamento rigoroso e trasferiti all’Ospedale Bichat di Parigi, dove saranno sottoposti a test e a una valutazione medica completa. Negli Stati Uniti, il direttore a interim dei Cdc, i Centri di controllo e prevenzione delle malattie, Jay Bhattacharya, ha invitato alla calma sottolineando che “questo non e’ il Covid”. I 17 cittadini americani, tutti asintomatici, saranno trasferiti alla University of Nebraska Medical Center di Omaha, ma non saranno necessariamente messi in quarantena.

Tra i primi a lasciare la nave vi sono stati i 14 passeggeri spagnoli, trasferiti all’Hospital Gomez Ulla di Madrid, dove resteranno in isolamento in camere singole e saranno sottoposti a test Pcr e a una sorveglianza clinica continua. Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha sottolineato che l’operazione ha coinvolto la Spagna, i Paesi Bassi, l’Unione europea e l’Oms, ribadendo la necessita’ di una stretta cooperazione internazionale per “garantire la salute pubblica e la sicurezza dei cittadini”