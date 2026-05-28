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Pnrr: Schillaci, 1,6 mln anziani assistiti a casa e telemedicina per 560mila persone

Redazione

Pnrr: Schillaci, 1,6 mln anziani assistiti a casa e telemedicina per 560mila persone

Gio, 28/05/2026 - 14:16

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“La Missione 6 del Pnrr sulla Salute ha messo a disposizione circa 15 miliardi per avere una sanità più moderna. Molti obiettivi sono stati già raggiunti prima dei termini: il primo riguarda l’assistenza domiciliare per cui avevamo quasi 3 miliardi di investimento su un obiettivo di 1,4 mln di assistiti over 65. Questo target lo abbiamo già superato con oltre 1,5 mln di persone nel 2024 e 1,6 mln nel 2025. Un risultato particolarmente importante visto che nel post Covid siamo tornati a essere la seconda nazione più longeva al mondo”.

Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo a Milano al convegno ’L’Italia del Pnrr, creare il modello, fare sistema orientare il futuro’. Tra gli altri target Pnrr centrati, quello sulla telemedicina: “Avevamo 1,5 miliardi per un target Ue di 300mila assistiti – ha aggiunto -: oggi siamo a circa 560mila persone raggiunte, che significa presa in carico di pazienti cronici e fragili”.

Quanto al rinnovamento del parco tecnologico, “avevamo oltre 1 miliardo e abbiamo consegnato tutte le 3100 grandi apparecchiature diagnostiche – ha detto -: attrezzature moderne significano prestazioni migliori, minori tempi di attesa e diagnosi più sicure. inoltre con 1,4 miliardi abbiamo già digitalizzato 280 Dea, i dipartimenti di emergenza e accettazione e questo target è stato raggiunto soprattutto con lo sforzo delle Regioni”, ha sottolineato. Infine, il capitolo Fascicolo sanitario elettronico: “E’ attivo e i cittadini possono sia consultare la propria storia medica sia condividerla con chi si prende cura di loro”, ha concluso.

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