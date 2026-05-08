Vannacci: “Non voglio far vincere sinistra ma neanche annacquare mie idee”

“I possibili alleati hanno gli orologi, io invece ho il tempo a mia disposizione. Non ho problemi ad andare da indipendente alle elezioni, cosa che non vorrei perché toglierei parte dei voti alla destra, rischiando di far vincere la sinistra. Io sono sempre disponibile, continueremo a fare le nostre proposte sperando che diventino premurose”.

Così Roberto Vannacci , europarlamentare e leader di Futuro Nazionale, su Radio Cusano. “Negli ultimi giorni – spiega – c’è stata una minima apertura, ma le mie famose linee rosse non sono superabili. Rimango interlocutore del centrodestra: non voglio che alle prossime elezioni si torni nelle mani dei no Tav, no Tap e così via, ma che si continui, in maniera pragmatica e costruttiva, a creare ricchezza per l’Italia. Non sono comunque disposto ad annacquare le mie idee per un’alleanza, perderei la serietà e la fiducia che mi hanno dato gli elettori ei sostenitori”.