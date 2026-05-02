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Italia. Scoperto falso cieco alla guida: sequestrati 104mila euro

Redazione

Italia. Scoperto falso cieco alla guida: sequestrati 104mila euro

Sab, 02/05/2026 - 15:26

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Per lo Stato era un “cieco assoluto” dal 2018, ma in realtà guidava regolarmente l’auto nel centro cittadino. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 104 mila euro a un sessantenne dei Castelli Romani, accusato di aver percepito indebitamente pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per anni. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle di Colleferro insieme alla Polizia Locale, sono nate da un paradosso: l’uomo aveva richiesto un pass disabili per la sua vettura, ma poco dopo aveva contattato i vigili per segnalare irregolarità subite da altri automobilisti proprio mentre lui si trovava alla guida. I pedinamenti hanno confermato i sospetti: il sessantenne si muoveva in totale autonomia, attraversava la strada senza aiuti e conduceva veicoli senza difficoltà. Dagli accertamenti è emerso che nel 2020 era persino riuscito a rinnovare la patente di guida e, nel 2024, aveva presentato domanda per il porto d’armi a uso sportivo. L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Su disposizione del Tribunale di Velletri, i finanzieri hanno recuperato le somme ottenute illecitamente negli ultimi sei anni

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