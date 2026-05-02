Italia. Scoperto falso cieco alla guida: sequestrati 104mila euro

Per lo Stato era un “cieco assoluto” dal 2018, ma in realtà guidava regolarmente l’auto nel centro cittadino. La Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato oltre 104 mila euro a un sessantenne dei Castelli Romani, accusato di aver percepito indebitamente pensione di invalidità e indennità di accompagnamento per anni. Le indagini, condotte dalle Fiamme Gialle di Colleferro insieme alla Polizia Locale, sono nate da un paradosso: l’uomo aveva richiesto un pass disabili per la sua vettura, ma poco dopo aveva contattato i vigili per segnalare irregolarità subite da altri automobilisti proprio mentre lui si trovava alla guida. I pedinamenti hanno confermato i sospetti: il sessantenne si muoveva in totale autonomia, attraversava la strada senza aiuti e conduceva veicoli senza difficoltà. Dagli accertamenti è emerso che nel 2020 era persino riuscito a rinnovare la patente di guida e, nel 2024, aveva presentato domanda per il porto d’armi a uso sportivo. L’uomo è stato denunciato per truffa aggravata ai danni dello Stato. Su disposizione del Tribunale di Velletri, i finanzieri hanno recuperato le somme ottenute illecitamente negli ultimi sei anni