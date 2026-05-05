Giro d’Italia 2026: l’elenco degli iscritti a tre giorni dal via

A tre giorni dalla Grande Partenza in Bulgaria, si delinea il campo partecipanti della 109^ edizione del Giro d’Italia con la comunicazione del primo elenco ufficiale degli iscritti.

Fari puntati sulla prima partecipazione del danese Jonas Vingegaard che, dopo essersi imposto in due edizioni del Tour de France e nella Vuelta a España, cercherà di entrare nel ristretto club dei vincitori di tutti e tre i Grandi Giri. Il Team Visma | Lease a Bike, vincitore di due delle ultime tre edizioni della Corsa Rosa, schiererà anche Sepp Kuss, trionfatore della Vuelta a España 2023.

Molto competitiva la line-up provvisoria della Red Bull – Bora – Hansgrohe con il vincitore dell’edizione 2022 Jai Hindley e Giulio Pellizzari a guidare un team sempre protagonista nelle ultime stagioni e che vedrà al via anche Aleksandr Vlasov, 4° nel 2021.

Di altissimo livello anche la UAE Team Emirates XRG, con la terza partecipazione di Adam Yates, recente vincitore di O Gran Camiño, il ritorno di Jay Vine, vincitore del Tour Down Under, e il debutto del giovane Jan Christen, tra i candidati alla Maglia Bianc.

I PROTAGONISTI DELLE MONTAGNE

L’australiano della Red Bull – Bora – Hansgrohe non sarà l’unico corridore con il nome inciso sul Trofeo Senza Fine. Atteso al via anche Egan Bernal, alla sua terza partecipazione dopo il successo del 2021 e il 7° posto dello scorso anno.

In casa Netcompany Ineos riflettori anche su Thymen Arensman, due volte 6° nel 2023 e nel 2024. Tra gli uomini di classifica spiccano inoltre Derek Gee, quarto nel 2025, Damiano Caruso, secondo nel 2021 e top-5 nel 2025, Felix Gall, al ritorno dopo quattro anni, Ben O’Connor, quarto nel 2024, ed Enric Mas, al debutto, supportato da Einer Rubio.

Tra gli scalatori, con ambizioni di tappe e Maglia Azzurra, figurano Giulio Ciccone, Michael Storer, Santiago Buitrago, Javier Romo, Juan Pedro Lopez, Chris Harper, Lennert Van Eetvelt, Marc Soler, Filippo Zana, Andreas Leknessund, Wout Poels, Harold Lopez, Warren Barguil e Alessandro Pinarello.

LE RUOTE VELOCI DEL GRUPPO

Ricchissimo anche il parterre dei velocisti. L’uomo da battere sarà Jonathan Milan, già a quota sei vittorie nel 2026 e detentore di uno speciale primato: nei tre Grandi Giri disputati ha sempre conquistato la classifica a punti.

I principali rivali saranno Kaden Groves, Dylan Groenewegen, Pascal Ackermann e i giovani Tobias Lund Andresen, Paul Magnier e Arnaud De Lie. Al via anche Casper Van Uden, Ethan Vernon, Lukas Kubis, Erlend Blikra, Orluis Aular e, tra gli italiani, Matteo Malucelli, Matteo Moschetti, Luca Mozzato, Giovanni Lonardi ed Enrico Zanoncello.

SPECIALISTI CONTRO IL TEMPO E CACCIATORI DI TAPPE

Con sette successi al Giro d’Italia, Filippo Ganna è il corridore più vincente tra gli iscritti. Il piemontese, motivato anche dall’arrivo a Verbania, sua città natale, è il favorito per la cronometro Viareggio–Massa. Tra i suoi principali rivali Alec Segaert, Rémi Cavagna, Magnus Sheffield e Matteo Sobrero.

Numerosi anche i candidati ai successi di tappa: da Jasper Stuyven, reduce dal podio alla Parigi-Roubaix, a Christian Scaroni, già vincitore di tappa nel 2025 e autore di tre successi nel 2026. Possibili protagonisti anche Iván García Cortina, Michael Valgren, Vincenzo Albanese, Corbin Strong, Jhonatan Narváez, António Morgado, Andrea Vendrame, Alberto Bettiol e Diego Ulissi.