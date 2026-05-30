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Genova, 49enne incaprettato e ucciso nei giardini del museo

AdnKronos

Genova, 49enne incaprettato e ucciso nei giardini del museo

Sab, 30/05/2026 - 13:29

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(Adnkronos) – Un uomo di 49 anni è stato ucciso a Genova, nei giardini del museo Chiossone. A dare l'allarme una ragazza che avrebbe visto l'omicida trascinare un cadavere incaprettato. Sul posto i carabinieri che hanno arrestato il presunto autore, un uomo di nazionalità senegalese di 42 anni, e lo hanno portato al comando di forte San Giuliano. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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