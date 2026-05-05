Caltanissetta, l’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” aderisce al Comitato a difesa del Parco Dubini

L’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi”, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione del diritto alla salute, annuncia con la presente nota di aderire con convinzione al “Comitato a difesa del Parco Dubini”, sostenendo la richiesta di riapertura al pubblico di questa area verde suburbana. L’Associazione riconosce infatti nell’iniziativa del Comitato un valore che va ben oltre il recupero e la fruizione di uno spazio naturale; la libera fruizione del Parco Dubini rappresenta infatti un investimento concreto e duraturo nel benessere della comunità, inteso nella sua dimensione più ampia: fisica, psicologica e sociale. I decisori e gli amministratori dovrebbero prestare maggiore attenzione agli spazi verdi pubblici: essi svolgono un ruolo peculiare nella promozione della salute e sul piano psicosociale; offrono opportunità di movimento e favoriscono l’incontro tra le persone; rafforzano le relazioni e contribuiscono a contrastare fenomeni sempre più diffusi come l’isolamento e il disagio sociale; permettono di recuperare tempo di qualità, essenziale per il benessere mentale e per una migliore qualità della vita. Garantire l’accesso a luoghi curati, accoglienti e vivibili significa anche affermare un principio di dignità: vivere in un contesto attento ai bisogni delle persone rafforza il senso di appartenenza e stimola la partecipazione attiva alla vita di ogni comunità. Questa APS considera, quindi, la riapertura del Parco Dubini un investimento a lungo termine nel capitale sociale del territorio, capace di generare opportunità per cittadini, famiglie e associazioni. Pertanto, si invitano le istituzioni, le realtà del territorio e i cittadini a sostenere il Comitato, contribuendo insieme alla costruzione di una comunità più sana, più inclusiva, più solidale consapevole