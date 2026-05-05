Salute

Caltanissetta, l’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” aderisce al Comitato a difesa del Parco Dubini

Redazione 3

Caltanissetta, l’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi” aderisce al Comitato a difesa del Parco Dubini

Mar, 05/05/2026 - 10:41

Condividi su:

L’APS “Noi per la salute – Tina Anselmi”, da sempre impegnata nella tutela e nella promozione del diritto alla salute, annuncia con la presente nota di aderire con convinzione al “Comitato a difesa del Parco Dubini”, sostenendo la richiesta di riapertura al pubblico di questa area verde suburbana. L’Associazione riconosce infatti nell’iniziativa del Comitato un valore che va ben oltre il recupero e la fruizione di uno spazio naturale; la libera fruizione del Parco Dubini rappresenta infatti un investimento concreto e duraturo nel benessere della comunità, inteso nella sua dimensione più ampia: fisica, psicologica e sociale. I decisori e gli amministratori dovrebbero prestare maggiore attenzione agli spazi verdi pubblici: essi svolgono un ruolo peculiare nella promozione della salute e sul piano psicosociale; offrono opportunità di movimento e favoriscono l’incontro tra le persone; rafforzano le relazioni e contribuiscono a contrastare fenomeni sempre più diffusi come l’isolamento e il disagio sociale; permettono di recuperare tempo di qualità, essenziale per il benessere mentale e per una migliore qualità della vita. Garantire l’accesso a luoghi curati, accoglienti e vivibili significa anche affermare un principio di dignità: vivere in un contesto attento ai bisogni delle persone rafforza il senso di appartenenza e stimola la partecipazione attiva alla vita di ogni comunità. Questa APS considera, quindi, la riapertura del Parco Dubini un investimento a lungo termine nel capitale sociale del territorio, capace di generare opportunità per cittadini, famiglie e associazioni. Pertanto, si invitano le istituzioni, le realtà del territorio e i cittadini a sostenere il Comitato, contribuendo insieme alla costruzione di una comunità più sana, più inclusiva, più solidale consapevole

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta