Festa del minibasket al Pala Cannizzaro: protagonisti gli Esordienti della provincia di Caltanissetta

Una splendida giornata di sport, entusiasmo e condivisione ha animato il PalaCannizzaro in occasione della Festa del Minibasket dedicata alla categoria Esordienti. Cinque le società della provincia che hanno preso parte all’evento: Airam CL, , Icaro Santa Caterina, Ideal Gela Invicta ed il Mini BasketSchool . Le giovani formazioni si sono affrontate in un unico girone, dando vita a gare combattute ma sempre all’insegna del fair play, del divertimento e dei valori autentici del minibasket. Tra canestri, sorrisi ed entusiasmo sugli spalti, la manifestazione ha rappresentato un importante momento di crescita sportiva e sociale per tutti i partecipanti. Al termine degli incontri, più che il risultato finale, a trionfare è stato lo sport, capace ancora una volta di unire ragazzi, famiglie e società in una vera giornata di festa. L’evento si è concluso con un momento conviviale grazie al ristoro offerto dalla Federazione, rappresentata dal delegato provinciale Aurelio Armatore, che in collaborazione con ASD Airam CL ha curato l’organizzazione della manifestazione, contribuendo alla perfetta riuscita della giornata. Una festa che conferma quanto il minibasket rappresenti non soltanto competizione, ma soprattutto educazione, amicizia e passione per lo sport.