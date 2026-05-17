Caltanissetta, Dragon Fight Experience: domenica 17 maggio

Il ring si accende al PalaCannizzaro. Questa sera il “Dragon Fight Experience” porta a Caltanissetta sfide internazionali e incontri professionistici.

Ieri, presso la Villa Amedeo di Caltanissetta, all’interno della Festa di Primavera, si sono concluse ufficialmente le operazioni di peso e il Face to Face del Dragon Fight Experience, l’evento internazionale di Muay Thai e Kickboxing organizzato dalla Dragon Academy Group.

All’evento erano presenti anche il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’Assessore allo Sport Toti Petrantoni, a testimonianza dell’attenzione e del sostegno istituzionale verso una manifestazione che valorizza lo sport e il territorio.

Una giornata intensa, fatta di sguardi, tensione e adrenalina, che ha acceso ufficialmente l’attesa per il grande appuntamento di questa sera al PalaCannizzaro.

A partire dalle ore 19:30 saliranno sul ring atleti provenienti da diverse realtà sportive italiane e internazionali, con sfide di Kickboxing e Muay Thai che accompagneranno il pubblico fino ai match clou della serata.

Grande attenzione per gli incontri internazionali che vedranno protagonisti gli atleti della Dragon Academy Group. Christian D’Asero affronterà un atleta lettone, mentre Giuseppe Palmeri ed Elisa Iannello saliranno sul ring nella sfida internazionale Italia vs Malta.

Attesissimo anche il match professionistico di Matteo Lo Cascio, uno dei momenti più importanti dell’intero gala.

Il Dragon Fight Experience trasformerà il PalaCannizzaro in un grande palcoscenico di energia, spettacolo e partecipazione.

Ingresso gratuito per il pubblico dalle ore 19:00.