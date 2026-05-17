Caltanissetta, corso BLSD al liceo classico “R. Settimo”

Lunedì 11 maggio presso l’aula magna del Liceo “Ruggero Settimo” si è tenuto un corso teorico–pratico BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) per apprendere le manovre di primo soccorso essenziali in caso di arresto cardiaco come il massaggio cardiaco, la disostruzione delle vie respiratorie e l’utilizzo del defibrillatore.

Il corso è stato realizzato grazie alla collaborazione tra il Liceo, diretto dalla Dirigente scolastica Rossella Maria Rindone, il prof. Fabio Fiorenza, docente referente per educazione alla salute, il Rotary Club grazie al presidente l’ing. Ivana Guarneri e ai giovani del Rotaract di Caltanissetta, presidente Chiara Curcuruto.

Il Distretto Rotary 2110 Sicilia promuove tale formazione attraverso una struttura interna accreditata dall’Assessorato regionale alla Salute. Quest’anno il corso è stato tenuto dagli Istruttori del Rotary Caltanissetta: Valerio Cimino, Rita Marchese Ragona, Egle Termini, Giuseppe Sagone, a conferma dell’impegno dei rotariani nisseni nella formazione BLSD espressa dalla frase “alcuni semplici gesti possono salvare una vita”.

Il corso si è svolto attraverso una parte teorica e una valutazione con prova pratica di apprendimento con l’ausilio di manichini e defibrillatori, durante la quale gli studenti hanno imparato le manovre da attuare tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso.

Grande è stato l’interesse dimostrato dai ragazzi che, al termine del corso, hanno ricevuto l’attestato di “Esecutore BLSD”: Leone Selin di 4AC, Bonanno Benedetto Maria, Merlino Gabriele, Rusconi Mattia Fausto di 5AC, Cociorva Elena, Najiri Ikram di 5BL, Crapanzano Emanuele di 5CL e Curcuruto Francesco, Dinatale Giorgia, Lupo Anna, Santoro Carlotta della 5AL.