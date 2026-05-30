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Bimba morta a Bordighera, svolta nell’inchiesta: arrestato il compagno della madre

AdnKronos

Bimba morta a Bordighera, svolta nell’inchiesta: arrestato il compagno della madre

Sab, 30/05/2026 - 09:53

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(Adnkronos) – Svolta nell'inchiesta sulla morte di Beatrice, la bambina di 2 anni trovata senza vita lo scorso 9 febbraio a Bordighera, in provincia di Imperia, nella casa in cui viveva con la madre e le sorelle. Dopo l'arresto della madre, Emanuela Aiello, avvenuto nelle ore successive alla morte, è stato arrestato anche il compagno Manuel Iannuzzi, già indagato dalla procura. Le accuse sono di maltrattamenti aggravati dalla morte.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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