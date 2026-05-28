Ateneo Motorsport da protagonista alla 67^ Selva di Fasano

Altro fine settimana ad alta intensità per Ateneo Motorsport, pronta ad essere protagonista alla 67^ Selva di Fasano, storica cronoscalata organizzata da Egnathia Corse che quest’anno celebra gli 80 anni della competizione. La gara pugliese, in programma nell’imminente prossimo fine settimana il 30 e 31 maggio, sarà valida come secondo round del Campionato Italiano Supersalita e del CIVM Sud, richiamando alcuni dei migliori interpreti della velocità in salita nazionale lungo i tecnici 5,6 chilometri del celebre tracciato che collega Fasano a Selva di Fasano.

La scuderia Ateneo si presenterà al via con una line-up di assoluto rilievo guidata da Alessandro Tortora, reduce da una brillante fase iniziale di stagione culminata con il successo conquistato al Trofeo Vallecamonica. Il pilota della Peugeot 308 RS Cup cercherà conferme importanti anche sul selettivo tracciato pugliese, dove l’elevato livello tecnico del percorso rappresenterà un banco di prova particolarmente indicativo.

Grande attenzione anche per Samuele Cassibba, atteso ad un altro importante step nel percorso di sviluppo della Nova Proto V8 3000. Per il pilota ragusano della Scuderia Ateneo, la Selva di Fasano rappresenterà infatti un ulteriore banco prova in ottica Supersalita, con l’obiettivo di proseguire il lavoro di affinamento della vettura e ritrovare progressivamente le posizioni di vertice nella massima categoria della velocità in salita italiana.

Fra le auto classiche sarà invece presente, ancora una volta da “mattatore” il veterano Giovanni Cassibba, autore di due prove particolarmente convincenti nei primi appuntamenti stagionali disputati alla Catania–Etna ed alla Val d’Anapo–Sortino, dove ha confermato esperienza, costanza e competitività.

Il programma della manifestazione entrerà nel vivo domani 29 maggio con le verifiche sportive e tecniche. Sabato 30 maggio si svolgeranno le due manche di prove ufficiali con partenza dalle ore 9.00, mentre domenica 31 maggio, allo stesso orario, andranno in scena le due salite di gara lungo il celebre tracciato pugliese. Le fasi più salienti della competizione saranno trasmesse in diretta televisiva su ACI Sport TV, visibile sul Canale 228 SKY, 52 TivùSat e in streaming su ACI Sport TV.