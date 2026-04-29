Trentenne italiano ucciso a Ibiza, è stato accoltellato davanti a un locale

(Adnkronos) – Un italiano di 30 anni sarebbe stato ucciso questo pomeriggio a Platja d'en Bossa, una località situata sull'isola spagnola di Ibiza. L'uomo, riferiscono i media locali, sarebbe stato accoltellato e l'aggressore sarebbe fuggito dopo l'attacco. Secondo il 'Periodico di Ibiza' l'accoltellamento sarebbe avvenuto alle 16.30 in via Alzines, nel comune di Sant Josep de sa Talaia. Più precisamente, nei pressi del bar dell'Associazione dei Residenti di Platja d'en Bossa. Non si conoscono ancora le ragioni dell'aggressione. I soccorsi, riferisce 'Diario de Ibiza', hanno passato quasi un'ora a cercare di rianimare l'uomo ma non è stato possibile salvarlo. La Guardia Civil si occupa dell'indagine. Secondo quanto riporta 'El Debate', a lanciare l'allarme sarebbe stata una donna che aveva appena parcheggiato in zona, tra le prime ad accorgersi dell'accaduto. Mentre era in auto a controllare il cellulare, la donna avrebbe sentito un tonfo alle sue spalle. Scesa per controllare, avrebbe così trovato il 30enne gravemente ferito, coperto di sangue, che si teneva l'addome prima di cadere a terra.

Diversi i testimoni oculari, spiega la testata, secondo cui la vittima si trovava pochi istanti prima in compagnia di altre due persone, con le quali conversava in una lingua straniera. Dopo l'incidente, queste due persone si sarebbero poi allontanate rapidamente. Pochi minuti dopo diversi conoscenti della vittima, anche loro di nazionalità italiana, sarebbero giunti sul posto senza riuscire tuttavia ad accedervi a causa del cordone di sicurezza istituito dalla polizia.

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