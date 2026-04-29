Caltanissetta. Rottamazione Quinquies, via libera dei Revisori al regolamento: fino a 84 rate per i tributi comunali

Il Comune di Caltanissetta entra nella fase operativa della definizione agevolata delle entrate comunali, segnando un ulteriore e decisivo passo avanti verso l’attuazione concreta della cosiddetta “Rottamazione Quinquies”. L’assessore ai Tributi, Calogero Adornetto, ha infatti comunicato che il regolamento che disciplina la misura è stato ufficialmente ultimato dagli uffici e ha già ottenuto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, attestandone la piena solidità tecnica e finanziaria. Il testo è adesso all’esame delle Commissioni consiliari e, a breve, completerà il suo iter in sede di Consiglio per consentire l’avvio effettivo della misura. “Dopo aver annunciato l’adesione alla rottamazione – dichiara l’assessore Adornetto – oggi possiamo dire con chiarezza che siamo pronti a partire. È un passaggio fondamentale perché trasforma un impegno politico in uno strumento concreto a disposizione dei cittadini. Un traguardo che assume un valore ancora più significativo se si considera che, per la prima volta nella storia dell’Ente, la ‘rottamazione’ entra nel vocabolario amministrativo del Comune di Caltanissetta. Mai, prima d’ora, un’Amministrazione comunale aveva avuto il coraggio di cogliere le opportunità offerte dalle precedenti normative – prosegue Adornetto. L’Amministrazione guidata dal Sindaco Tesauro ha scelto invece di intervenire sin da subito, con determinazione, per offrire ai cittadini una reale possibilità di regolarizzazione”.

Determinante, nella definizione del regolamento, è stata la collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caltanissetta, guidato dal Presidente dott. Giuseppe Lacagnina, che sin dalle prime interlocuzioni ha promosso un confronto costruttivo e operativo con l’Ente. Gran parte delle proposte avanzate è stata accolta e integrata nel testo finale. “Si è trattato di un lavoro condiviso – sottolinea l’assessore Adornetto – che ha visto istituzioni e professionisti operare nella stessa direzione, con l’obiettivo di rendere il regolamento il più efficace e aderente possibile alle esigenze reali di cittadini e imprese”.La definizione agevolata consentirà ai contribuenti di regolarizzare la propria posizione relativamente a IMU, TARI e TASI per gli atti emessi fino al 31 dicembre 2023, mentre per il Canone Unico Patrimoniale, all’interno del quale rientrano anche le imposte sulla pubblicità che in questi mesi sono pervenute a numerosi commercianti, e per gli omessi o irregolari adempimenti dichiarativi e di versamento il termine è esteso fino al 31 dicembre 2025. Il tutto con l’abbattimento integrale di sanzioni e interessi e con la possibilità, nei casi previsti, di accedere a piani di rateizzazione sostenibili che potranno arrivare fino a 84 rate. L’attivazione operativa avverrà a breve, attraverso un apposito portale che consentirà ai contribuenti di presentare istanza in modo semplice e trasparente. “Stiamo mantenendo gli impegni presi – continua l’assessore ai Tributi. A giorni i cittadini potranno concretamente accedere a questa opportunità: una misura di equità e di responsabilità che guarda al futuro, rafforzando il rapporto di fiducia tra Comune e comunità.Un sentito ringraziamento al dirigente della IV Direzione, dott. Claudio Bennardo, e a tutti i dipendenti dell’Ufficio Tributi, per il lavoro puntuale e qualificato svolto nella predisposizione del regolamento. Un ringraziamento particolare è rivolto anche al Sindaco Tesauro per la fiducia incondizionata riposta nel mio operato”. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a seguire i prossimi aggiornamenti sul sito istituzionale, dove saranno pubblicate tutte le informazioni operative non appena il regolamento sarà definitivamente approvato.