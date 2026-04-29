A Raffadali La Vardera candidato vice sindaco: “La proposta di Sabrina Mangione è alternativa a un vero e proprio feudo Cuffaro tramandato da zio a nipote”

‘Ho accettato la proposta della candidata a sindaco di Raffadali Sabrina Mangione, di designarmi vicesindaco nella competizione elettorale che la vede sfidare Ida Cuffaro, la nipote di Totò. Quella di Sabrina è una proposta alternativa ad un vero e proprio feudo Cuffaro tramandato da zio a nipote. Una necessità di democrazia che non può essere ignorata, ecco perché ho accettato questa sfida”. Così il deputato all’Ars e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera. “Tanti candidati sindaco mi hanno chiesto la disponibilità di designarmi come assessore, ma ho rifiutato – aggiunge – A Raffadali ho accettato perché Sabrina affronta da sola una dinastia e dobbiamo tutti darle una grande mano. Ricordo, inoltre, che in caso di vittoria di Sabrina posso continuare a svolgere il ruolo di deputato e non percepirei alcuna indennità in più, facendolo sostanzialmente a titolo gratuito”. (Adnkronos)