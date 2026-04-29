Da campione del mondo a imprenditore: Rosario Fina scommette su Caltanissetta con il nuovo bike store

Una storia fatta di passione, sacrificio e visione. È quella di Rosario Fina, ex campione e punto di riferimento del ciclismo siciliano, che oggi torna a investire nel territorio con un nuovo progetto imprenditoriale: l’apertura di un bike store a Caltanissetta, in via Gabriele Amico Valenti 34.

Classe 1969, Fina è stato tra i protagonisti del ciclismo italiano tra gli anni Ottanta e Novanta, distinguendosi a livello internazionale e conquistando anche un titolo mondiale nella cronometro a squadre nel 1993. Un percorso sportivo che ha lasciato il segno e che, una volta conclusa l’attività agonistica, si è trasformato in un impegno costante nella promozione e nello sviluppo del ciclismo.



È nel 1994 che nasce la “Cicli Fina”, realtà storica con sede a Serradifalco, frutto di una scommessa maturata proprio in seguito ai successi sportivi. «Se avessimo vinto – racconta Fina – avrei potuto scegliere tra un premio economico o la rappresentanza di un’azienda. Scelsi la rappresentanza, e da lì prese vita tutta la mia attività commerciale che mi accompagna da oltre trent’anni».

Un percorso cresciuto nel tempo, fino al trasferimento nel 2023 nella nuova sede e alla nascita del ramo “Fina Bike”, dedicato alla vendita, assistenza e noleggio di biciclette. Un’evoluzione naturale, che oggi trova ulteriore sviluppo con l’arrivo nel capoluogo.



«Abbiamo intercettato un’esigenza concreta della città – spiega Fina – quella di avere un punto di riferimento per assistenza, noleggio e vendita di biciclette, sia elettriche che tradizionali». Da qui la scelta di investire a Caltanissetta con un primo “avamposto” pensato per offrire servizi immediati e accessibili.

Un progetto che guarda anche al futuro della mobilità urbana. «Oggi più che mai – sottolinea – tra caro carburanti e traffico, la bicicletta può rappresentare una soluzione concreta, sia per lo smaltimento del traffico che per un risparmio economico per le famiglie». Un messaggio che si inserisce nel solco degli investimenti pubblici sulle piste ciclabili e nella crescente attenzione verso modelli di mobilità sostenibile.



Non solo commercio, ma anche cultura della bici. L’obiettivo è infatti quello di accompagnare un cambiamento nelle abitudini quotidiane, offrendo servizi moderni e contribuendo a rendere la bicicletta una valida alternativa agli spostamenti tradizionali.



«È una scommessa – conclude Fina – che affrontiamo con curiosità e determinazione, pronti a continuare a investire se la città risponderà positivamente».

Dopo oltre trent’anni di attività, Rosario Fina continua così a pedalare, con lo stesso spirito di sempre, portando a Caltanissetta non solo un negozio, ma una visione.