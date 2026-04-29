Nuovo governo regionale, Mirisola (Forza Italia): “Scelte di merito, orgoglio per la rappresentanza nissena”

In qualità di referente di Forza Italia, esprimo la mia più profonda soddisfazione per il nuovo assetto della squadra di governo regionale, che vede il nostro movimento politico protagonista di una fase di rinnovato slancio e competenza. Le scelte operate riflettono una visione strategica che premia il merito e, con mio grande orgoglio, garantisce una rappresentanza autorevole al nostro territorio – dichiara Marcello Mirisola –.

Desidero rivolgere il mio plauso più sentito a Marcello Caruso, già coordinatore regionale di Forza Italia, la cui nomina rappresenta il giusto coronamento di un impegno instancabile al servizio del partito e della Sicilia. La sua profonda conoscenza della macchina amministrativa e la sua capacità di sintesi politica saranno fondamentali per dare concretezza all’azione di governo, assicurando quella stabilità e quella lungimiranza di cui l’Isola ha bisogno.

Un motivo di particolare compiacimento per me e per tutta la nostra comunità politica è la nomina di Elisa Ingala. Vedere un’altra figura nissena di spicco chiamata a ricoprire incarichi di tale prestigio nel governo regionale è una vittoria per l’intera provincia di Caltanissetta. Elisa saprà certamente onorare questo compito con la determinazione e la professionalità che la contraddistinguono, facendosi interprete delle istanze del nostro territorio nel cuore delle istituzioni siciliane. Per noi, questa è la conferma che il lavoro di squadra e la valorizzazione delle eccellenze locali portano a risultati tangibili.

Infine, intendo rivolgere un caloroso augurio di buon lavoro all’Assessore Nuccia Albano. La sua dedizione e la sensibilità dimostrata nel corso del suo mandato sono una garanzia per tutti i siciliani. Sono certo che continuerà a svolgere i suoi compiti con lo spirito di servizio che l’ha sempre distinta, e a lei va il mio augurio per un percorso ricco di successi e di traguardi raggiunti nell’interesse della collettività – conclude Marcello Mirisola –.

Come Forza Italia, continueremo a lavorare con coesione e lealtà a sostegno di questa squadra, convinti che la competenza di figure come Caruso, Ingala e Albano sia la chiave per costruire una Sicilia più forte, moderna e vicina ai bisogni dei cittadini.