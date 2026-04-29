Europa, negli ultimi 10 anni gli stupri aumentati del 150%

In dieci anni nell’Ue le violenze sessuali sono raddoppiate (+94%), mentre gli stupri sono aumentati del 150%. Gli omicidi dolosi, per contro, sono scesi dell’11%, anche se negli ultimi anni si osserva una tendenza ascendente. Lo riporta Eurostat , precisando che gli incrementi potrebbero essere legati all’incremento dei tassi di denuncia dei primi due reati, per la qualità è aumentata la consapevolezza nella società.

Nel 2024, le autorità di polizia hanno registrato 256.302 reati di violenza sessuale nell’Ue, di cui 98.190 (il 38% del totale) erano stupri. Rispetto al 2023, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 5% (+12.097 casi) e gli stupri del 7% (+6.291).

I dati, nota Eurostat , mostrano una tendenza al rialzo per entrambe le tipologie di reato nell’ultimo decennio. Tra il 2014 e il 2024, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 94% (+124.350 casi) e gli stupri del 150% (+58.983). Durante questo periodo, i reati di violenza sessuale sono aumentati costantemente di quasi il 10% all’anno in media, e gli stupri del 7%