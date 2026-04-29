Villalba, il Vicesindaco Rina La Monaca, L’assessore Ivan Immordino ed il vicepresidente del consiglio Liborio Immordino lasciano Consiglio e Giunta: “Nessun compromesso sulla pelle dei cittadini”.

Calogerania La Monaca

Liborio Immordino

Ivan Immordino

VILLALBA – È rottura definitiva tra la Vicesindaca Calogerina La Monaca e l’amministrazione guidata dalla Sindaca Maria Paola Immordino. Con un atto congiunto che segna la fine di un’epoca politica per il Comune, rassegnano le proprie dimissioni irrevocabili la Vicesindaca stessa, il Vicepresidente del Consiglio Comunale Liborio Immordino e l’Assessore al Bilancio Ivan Immordino. “In questi cinque anni ho servito Villalba con una presenza assidua, sostegno costante e una linearità che i cittadini hanno potuto toccare con mano. Ci ho sempre messo la faccia con determinazione,” esordisce Rina La Monaca. “La mancata presentazione di una lista con me capolista non è una sconfitta, ma una scelta consapevole: quella di non scendere a compromessi con nessuno. Non abbiamo accettato accordi che avrebbero svenduto i nostri valori e la nostra coerenza per pura sete di potere. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la condotta della Sindaca che, nell’imminenza del voto del 24 e 25 maggio, ha fatto credere di dare sostegno alla candidatura del suo Vicesindaco, non dando poi seguito ad una fattiva collaborazione alimentando inoltre un clima di sospetto insostenibile. Mi sarei aspettata una riconoscenza ai miei cinque anni di sostegno incondizionato e alla mia esperienza messa a disposizione di tutti”. Ad aggravare la situazione e a rendere impossibile ogni ulteriore collaborazione sono le infondate e offensive accuse mosse dal Sindaco nei miei confronti, tacciandomi di aver stretto “accordi segreti” con il Presidente del Consiglio. Respingo fermamente tali insinuazioni, che considero un maldestro tentativo di scaricare su altri responsabilità politiche proprie, alimentando un clima di sospetto che ha ormai distrutto il rapporto di fiducia e lealtà necessario per amministrare. “Paradossale la situazione creatasi e non riesco a credere che non ci sia stata continuità all’azione amministrativa dopo tanto impegno e lavoro svolto. Le belle parole ricevute nell’articolo stampa a firma del sindaco, purtroppo si infrangono dinanzi a tante insinuazioni infondate ricevute” dice l’assessore Ivan Immordino. La correttezza e la coerenza dimostrata in questi anni non hanno prodotto i risultati da me aspettati. Non possiamo più far parte di un sistema che preferisce il sospetto alla lealtà istituzionale. Dice il vicepresidente Liborio Immordino Per rispetto dei villalbesi che ci hanno dato fiducia, oggi facciamo un passo indietro per restare a testa alta. Con queste dimissioni, il gruppo rivendica con orgoglio il lavoro svolto per la comunità, ponendo fine a una collaborazione che non gode più dei requisiti minimi di trasparenza e fiducia. ( Calogerina La Monaca – Ivan Immordino – Liborio Immordino)