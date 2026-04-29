De Luca (M5S Ars): “Finita la farsa, la DC torna in giunta. Ma non era mai uscita”

“La montagna Schifani anche stavolta ha partorito il suo topolino. I giochi di potere che hanno tenuto sotto scacco i siciliani per mesi interi sono arrivati al capolinea con un epilogo degno di questo governo incapace di rompere il suo immondo patto elettorale. È finita la farsa della finta estromissione della DC dopo lo scandalo Cuffaro. La DC formalmente torna in giunta anche se nei fatti non era mai uscita. L’ennesima presa in giro dei siciliani è cosa fatta”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca.

“Adesso che sono terminate le trattative che hanno paralizzato l’Ars in questi mesi – continua De Luca – la maggioranza troverá quella compattezza mai avuta o proseguirá nelle sue infinite liti? Purtroppo moltissimi conoscono già la risposta a questa domanda così come la conosciamo noi, il governo Schifani e la sua sgangherata maggioranza continueranno a tenere in ostaggio la Sicilia sino al prossimo turno elettorale quando finalmente i siciliani li spazzeranno via” – conclude il capogruppo del Movimento 5 Stelle all’ARS.

