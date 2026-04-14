Sicilia, Crocetta Di Pasquale annuncia la candidatura a sindaco di Aliminusa

Aliminusa. Crocetta Di Pasquale, 42 anni, assistente sociale e vicesindaco uscente, ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di Sindaco di Aliminusa in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. La candidatura è sostenuta dal gruppo civico “Buongiorno Aliminusa”.La decisione si colloca nel percorso di continuità amministrativa avviato negli ultimi cinque anni con l’amministrazione guidata da Michele Panzarella, all’interno della quale Di Pasquale ha ricoperto un ruolo di rilievo contribuendo alla gestione delle attività istituzionali e alla programmazione delle iniziative comunali.Il percorso amministrativo intrapreso con l’elezione di Panzarella ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità di Aliminusa. La sua scomparsa, avvenuta nel settembre 2025, ha segnato profondamente il paese, lasciando un sentimento diffuso di cordoglio. La candidatura di Crocetta Di Pasquale nasce anche nel solco di quell’impegno, con l’intento di proseguire il lavoro avviato e garantire continuità all’azione amministrativa.«La mia candidatura – ha dichiarato Di Pasquale – nasce dalla volontà condivisa del gruppo “Buongiorno Aliminusa” di proseguire il lavoro svolto in questi anni, un percorso di buon governo avviato dall’amministrazione guidata da Michele Panzarella. Siamo consapevoli dell’importanza di dare continuità e concretezza all’azione amministrativa, sempre con spirito di servizio e senso di appartenenza alla nostra comunità».Il gruppo “Buongiorno Aliminusa” si presenta come espressione di un progetto civico orientato alla valorizzazione dei risultati ottenuti e alla capacità di affrontare le nuove sfide del territorio con una visione coerente e responsabile.