Salute

Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 0-1 lo Sporting Academy Eubea e va in finale play off; Terranova Gela salvo: battuto 0-1 il Raddusa

Redazione 1

Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 0-1 lo Sporting Academy Eubea e va in finale play off; Terranova Gela salvo: battuto 0-1 il Raddusa

Dom, 12/04/2026 - 20:58

Condividi su:

L’Atletico Nissa ha firmato la grande impresa battendo fuori casa 0-1 in semifinale secca, lo Sporting Academy Eubea in una partita vibrante e sempre improntata ai valori della combattività e della determinazione. La squadra di Giacomo Serafini avrebbe potuto molto prima chiudere il match. Non le sono certo mancate le occasioni, ma i padroni di casa con un super portiere, sono riusciti a limitare i danni.

Nella ripresa ancora palle gol per l’Atletico Nissa ma il fortino dello Sporting Academy Eubea ha resistito. Ci sono voluti pertanto i supplementari per consentire ai nisseni di avere la meglio sui loro avversari. E’ stato Mauceri a segnare la rete che è valsa la vittoria in semifinale e la qualificazione per la finalissima contro la Valguarnerese che i nisseni giocheranno a casa della compagine ennese che in campionato hanno concluso con la classifica migliore rispetto allo stesso Atletico Nissa.

Nella sfida salvezza tra Raddusa e Terranova Gela, sono stati i gelesi ad imporsi 0-1 con la rete messa a segno da Marong al 25? del primo tempo. La squadra gelese ha anche schierato Marco Comandatore, sessantenne tecnico e presidente del Terranova Gela, autentica bandiera del calcio gelese che ha contribuito alla salvezza della sua società in Seconda categoria.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta