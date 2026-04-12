Seconda Categoria. L’Atletico Nissa batte 0-1 lo Sporting Academy Eubea e va in finale play off; Terranova Gela salvo: battuto 0-1 il Raddusa

L’Atletico Nissa ha firmato la grande impresa battendo fuori casa 0-1 in semifinale secca, lo Sporting Academy Eubea in una partita vibrante e sempre improntata ai valori della combattività e della determinazione. La squadra di Giacomo Serafini avrebbe potuto molto prima chiudere il match. Non le sono certo mancate le occasioni, ma i padroni di casa con un super portiere, sono riusciti a limitare i danni.

Nella ripresa ancora palle gol per l’Atletico Nissa ma il fortino dello Sporting Academy Eubea ha resistito. Ci sono voluti pertanto i supplementari per consentire ai nisseni di avere la meglio sui loro avversari. E’ stato Mauceri a segnare la rete che è valsa la vittoria in semifinale e la qualificazione per la finalissima contro la Valguarnerese che i nisseni giocheranno a casa della compagine ennese che in campionato hanno concluso con la classifica migliore rispetto allo stesso Atletico Nissa.

Nella sfida salvezza tra Raddusa e Terranova Gela, sono stati i gelesi ad imporsi 0-1 con la rete messa a segno da Marong al 25? del primo tempo. La squadra gelese ha anche schierato Marco Comandatore, sessantenne tecnico e presidente del Terranova Gela, autentica bandiera del calcio gelese che ha contribuito alla salvezza della sua società in Seconda categoria.