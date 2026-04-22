San Cataldo. Bonus sociale rifiuti: sconto del 25% sulla Tari per le fasce più disagiate; oltre 1.700 utenze interessate

SAN CATALDO. La SO.G.E.T. S.p.a. ha avviato la procedura per l’erogazione del nuovo bonus sociale rifiuti, che prevede uno sconto automatico del 25% sulla Tari /Tariffa di Igiene Ambientale) per i nuclei familiari in difficoltà economica. La misura si aggiunge agli sconti esistenti su energia elettrica, gas e acqua, rafforzando il sostegno alle famiglie più vulnerabili.

Oltre 1.700 utenze riceveranno lo sconto senza dover presentare richiesta: il bonus sarà riconosciuto automaticamente a tutti i nuclei con ISEE inferiore a 9.530 euro, o sotto i 20.000 euro per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico). La condizione necessaria è aver presentato all’INPS la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) e aver ottenuto l’attestazione ISEE entro le soglie stabilite.

<<Non servono passaggi aggiuntivi – ha dichiarato il sindaco Gioacchino Comparato. Il bonus sarà applicato d’ufficio a chi soddisfa i requisiti. Tuttavia – aggiunge – invitiamo quanti ritengono di rientrare nelle condizioni ma non hanno ancora presentato la DSU o hanno dubbi sulla propria posizione ISEE a rivolgersi agli uffici della SO.G.E.T. per verificare l’ammissione>>.

La delibera dell’Autorità Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 355/2025/R/rif, conferma le modalità operative per garantire trasparenza ed equità, allineandosi alle misure di solidarietà già attive per altri servizi essenziali.

<<Si tratta di una procedura – ha dichiarato il sindaco – per alleggerire il carico fiscale sulle fasce deboli del territorio>>