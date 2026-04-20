Presentazione del libro “Sulle Orme di Lucia – Per essere testimoni credibili”

CALTANISSETTA – Si terrà mercoledì 23 aprile, alle ore 16:30, presso la Chiesa di Santa Lucia a Caltanissetta, la presentazione del volume “Sulle Orme di Lucia – Per essere testimoni credibili”, edito da Edizioni San Paolo e firmato da Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero, con prefazione del Cardinale Marcello Semeraro. Il volume ricostruisce la “peregrinatio” del corpo della Santa, ripercorrendo lo storico evento della traslazione dell’insigne reliquia da Venezia alle Diocesi di Siracusa, Acireale e Catania (14–30 dicembre 2024), attraverso testimonianze e riflessioni di religiosi e laici. Come sottolineano gli autori nell’introduzione: «Noi c’eravamo. Quando il Corpo di Santa Lucia è stato traslato da Venezia in Sicilia», raccontando due settimane di intensa partecipazione popolare e spirituale che hanno coinvolto migliaia di fedeli. Nella prefazione, il Cardinale Semeraro evidenzia il valore profondo di questo evento, richiamando le parole di Papa Francesco: «si riflette il mistero di un Dio che fa sempre il primo passo», sottolineando come la peregrinatio diventi segno concreto della vicinanza di Dio. Il volume, afferma il Cardinale, è «una proposta per essere tutti noi oggi uomini e donne del primo passo, figli e figlie di un Dio che si fa incontro», in una prospettiva che promuove la cultura dell’incontro, tanto cara al magistero di Papa Francesco. Gli autori mettono inoltre in luce la forza della testimonianza delle martiri siciliane Lucia e Agata, «esempi di libertà, bellezza e luce», capaci ancora oggi di parlare al cuore delle comunità. Il libro si propone così come uno strumento per comunicare «la bellezza e l’attualità del messaggio di Lucia», invitando a gesti concreti di carità, accoglienza e fraternità, fino a contribuire alla costruzione di quella “civiltà dell’amore”. Alla presentazione interverranno, insieme agli autori: Padre Andrea Muscarella, Parroco della Chiesa di Santa Lucia, Prof.ssa Fiorella Falci, Segretaria UCSI Sicilia, Dott. Valerio Cimino, Presidente UCSI Caltanissetta L’evento è aperto al pubblico e si rivolge a fedeli, studiosi, operatori della comunicazione e a tutti coloro che desiderano approfondire il messaggio senza tempo di Santa Lucia, oggi più che mai attuale nel promuovere dignità della persona, armonia delle relazioni e bene comune.