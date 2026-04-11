Mussomeli, alla Pro Loco interessante convegno su “Autismo”

MUSSOMELI – Una tabella di marcia, ben precisa, e la Pro Loco di Mussomeli programma e svolge i propri eventi presso la propria sede in Piazza della Repubblica. Incontri prettamente sociali e culturali in cui si alternano relatori che trasmettono il loro sapere. E così, ieri pomeriggio, dopo i saluti istituzionali della Presidente Zina Falzone, il giornalista Giuseppe Taibi ha coordinato l’incontro – Convegno, riconducibile all’Autismo, in occasione, appunto della “giornata mondiale per la consapevolezza sull’ autismo” che si celebra il 2 aprile 2026. Questi i relatori che si sono alternati sull’importante tematica: Luca Messina, Carla Di Pasquale, Cinzia Barno, Angela Fasino, Giusy Sicurello, Silvana Barba, Francesca Bertolone e Salvina Mantio che ha dato la sua diretta testimonianza sulla quotidianità del suo “ometto”, del lavoro di squadra che c’è in campo per raggiungere risultati al riguardo. Un interessante argomento che ha catturato due ore di ascolto fra interesse ed emozioni.