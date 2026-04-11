L’Akrapovič Super Test apre la stagione 2026 del FIM EnduroGP in Sicilia: Josep Garcia il più veloce

Custonaci (TP), – La cava di marmo alle pendici delle colline di Custonaci ha fatto da cornice spettacolare all’Akrapovič Super Test, la prova inaugurale del Campionato del Mondo Paulo Duarte FIM EnduroGP 2026. Con il circuito gremito di spettatori e un tramonto siciliano da cartolina sullo sfondo, la prima giornata di gara ha regalato emozioni forti e tempi serratissimi. E quando i motori si sono spenti, Onde di Sport – Spring 2026 ha preso il testimone: il Paddock di Contrada Santa Lucia si è trasformato in palcoscenico con il live di Tore Cusenza e Valerio Vox, regalando al pubblico — locale e internazionale — una serata che ha saputo andare oltre la gara, fatta di musica, territorio e condivisione.

Classe EnduroGP – Garcia subito in testa. Nella classe regina, Josep Garcia del Red Bull KTM Factory Racing ha impresso il proprio marchio sulla stagione fin dalle prime battute, firmando il miglior tempo assoluto con soli 0,72 secondi di vantaggio sul secondo classificato. Il campione del mondo in carica ha dominato il tracciato veloce e roccioso con la precisione di chi conosce bene il proprio mestiere. Antoine Magain (Sherco Racing Factory) ha chiuso al secondo posto una gara di altissimo livello: il pilota belga aveva guidato la classifica per gran parte della serata, prima di essere superato negli istanti finali da Garcia. Terzo posto per Andrea Verona (Red Bull KTM Factory Racing), all’esordio con la nuova scuderia in casa propria: per l’italiano, a soli 0,34 secondi da Magain, si tratta di un punto di partenza più che incoraggiante. Quarto Zach Pichon (TM MOTO Boano Factory Enduro Team) a 0,06 secondi da Verona, convincente nel tratto sabbioso e polveroso. Quinto Theo Espinasse (Fantic Factory Racing) al debutto con la nuova squadra. Expotrade FIM Women’s Enduro World Championship – Gutish detta il ritmo. Rachel Gutish (RIEJU Factory Team) ha aperto la difesa del titolo mondiale nel migliore dei modi, dominando la prova femminile con oltre tre secondi di vantaggio sulle avversarie. Alle sue spalle una battaglia serratissima tra le rider della classe Junior Women Enduro: Lorna Lafont (Husqvarna), Elizabeth Tett (TM MOTO) e Charlene Boudon (Fantic) hanno chiuso rispettivamente seconda, terza e quarta, con appena 0,47 secondi a separare le prime due. Quinta Justine Martel (Beta). Tsubaki Junior Enduro – Dagna parte forte. Romain Dagna (Team KTM Pro Sport Racing), campione del mondo FIM Youth Enduro 2025, non ha perso tempo: il francese ha siglato il miglior tempo fermando il cronometro con 0,5 secondi di vantaggio su Marc-Antoine Rossi (Honda Racing RedMoto Enduro Team). Terzo Leo Joyon (Triumph Factory Racing), quarto Manuel Verzeroli (TM MOTO Boano Factory Enduro Team). I quattro piloti di testa sono racchiusi in soli 0,91 secondi. Putoline Youth Enduro – Allemand il più veloce tra i giovani. Nella categoria Youth, Gabin Allemand (Team KTM Pro Sport Racing) ha conquistato la vittoria nell’Akrapovič Super Test con 0,39 secondi di margine su Valentin Mersin (Fantic Factory Racing). Terzo Yago Dominguez (WP Eric Ague) a poco più di un secondo. Per i risultati completi del GP d’Italia: https://www.endurogp.com/2026-results/