Italia. 13enne si lancia dal secondo piano: ‘Sono stanco della scuola’

Un ragazzino di 13 anni è morto dopo essere precipitato dalla finestra di casa al secondo piano di un palazzo a Roma. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 di ieri. Inutili le manovre di rianimazioni per il ragazzo caduto nel giardino condominiale del palazzo. Sul posto la polizia che ipotizza al momento un gesto volontario. Nella sua stanza gli agenti hanno trovato un biglietto di addio in cui diceva di essere stanco della scuola. Secondo quanto si apprende, il tredicenne frequentava un istituto privato.