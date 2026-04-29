Mafie, Cracolici: “Pericolosa sottovalutazione, serve reazione”

“C’e’ una pericolosa sottovalutazione, un ritorno a connivenze col fenomeno mafioso corruttivo e una ripresa della violenza plateale”. Gli episodi di Sferracavallo, con la mafia che torna a farsi riconoscere anche con armi da guerra, come i kalashnikov, rivelano l’intenzione di tornare a colpire in nodo forte e a comandare nelle nostre vite”, con la violenza e “armi diffuse” come le estorsioni. Lo ha detto il presidente dell’Antimafia regionale, Antonello Cracolici, a margine della terza Assemblea nazionale contro mafie e corruzione, promossa dalla Cgil, nell’aula bunker dell’Ucciardone. Occorre, allora, “rilanciare una forte iniziativa di azione sociale e di forte consapevolezza e partecipazione”, conclude Cracolici. (AGI)