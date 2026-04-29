Giovani Democratici di San Cataldo, composta la nuova segreteria

I Giovani Democratici di San Cataldo annunciano la composizione della nuova segreteria cittadina, frutto di un percorso condiviso e della volontà di dare voce e rappresentanza ai bisogni della propria generazione. La squadra è composta da Nicola Cammarata (Segretario), Angelo Arnone (Vice Segretario), Marta Anzalone (Presidente), Antonino Cravotta (vice Presidente), Luca Ferrara (Responsabile organizzazione) e Francesca Cammarata, Consigliera comunale e punto di raccordo con le istituzioni. A loro si affiancherà anche Manuel Riggi, Presidente Provinciale dell’organizzazione giovanile. L’obiettivo è chiaro: continuare a rappresentare chi non ha santi in paradiso.“Abbiamo una priorità: difendere il diritto di restare in Sicilia. Crediamo che i comuni possano fare la propria parte, a partire dai piani giovanili comunali, per convenzioni con università e centri di ricerca, incentivi all’imprenditoria giovanile, formazione aderente ai bisogni del territorio, sport e spazi sani di crescita. Centrale sarà anche l’impegno sui servizi sociali, per renderli più accessibili e vicini a giovani, famiglie e fragilità.”In vista delle elezioni amministrative del 2027, l’obiettivo è costruire candidature forti e rappresentative. Chiederemo al Partito Democratico scelte chiare fondate su valori non negoziabili: nessun compromesso con chi ha depredato il territorio curando piccoli interessi particolari o con accozzaglie trasversali prive di visione.“Ad oggi contiamo oltre 50 tesserati under 29, ma sia chiaro: il nostro è uno spazio libero ed aperto ad accogliere chiunque voglia dare il proprio contributo nell’esclusivo interesse della città.”