Italo-Belga, Schifani: «Fiducia nell’Avvocatura dello Stato che ha sempre tutelato interessi Regione»

«Le riflessioni che ho espresso sulle modalità con cui è stato richiesto il riesame del provvedimento del presidente del Cga relativo alla società Italo-Belga non incidono in alcun modo sul mio rapporto di fiducia con l’Avvocatura dello Stato. Si tratta, infatti, di considerazioni che lasciano del tutto intatta la stima nei confronti di un organismo che ha sempre tutelato con autorevolezza, competenza e rigore gli interessi della Regione».Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.