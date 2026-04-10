Il deputato Primavera(Mpa-Grande Sicilia): “Dirigenza su due fasce, merito per rafforzare l’amministrazione”

”La Sicilia ha bisogno di una dirigenza regionale selezionata e adeguatamente formata, capace di affrontare con responsabilità e trasparenza il governo degli interessi pubblici e collettivi”. Lo dichiara Santo Primavera, deputato regionale del gruppo Mpa-Grande Sicilia, intervenendo sul tema della riorganizzazione della dirigenza regionale. ”Una dirigenza articolata in due fasce – prosegue – è indubbiamente più coerente con un’Amministrazione che voglia fondare la propria organizzazione sul merito e su criteri oggettivi di selezione. Al contrario, una struttura su un’unica fascia avrebbe rischiato di ampliare in modo eccessivo e indistinto la platea dei potenziali destinatari di incarichi apicali, con il concreto pericolo di affidare funzioni di massima responsabilità anche a soggetti privi di un’adeguata esperienza nella gestione di strutture complesse”. ”Come Mpa abbiamo favorito un dialogo costruttivo con le organizzazioni sindacali, affinché si giungesse a una convergenza in sede legislativa per varare una riforma che allinea la Sicilia all’ordinamento nazionale, così come più volte auspicato anche dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti”. Primavera evidenzia inoltre un ulteriore intervento migliorativo: ”Con un apposito emendamento all’articolato in discussione intendiamo rafforzare la qualità della funzione dirigenziale della Regione Siciliana, introducendo un sistema strutturato di formazione continua, strettamente collegato ai meccanismi di valutazione della performance e al conferimento degli incarichi”. (Adnkronos)