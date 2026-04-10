CORECOM SICILIA: il Patentino Digitale approda a Lampedusa per oltre 100 studenti dell’isola

Il progetto del Patentino Digitale del Corecom Sicilia fa tappa a Lampedusa, portando anche nell’isola simbolo dell’accoglienza e avamposto dell’Italia un’iniziativa fondamentale per l’educazione digitale delle nuove generazioni. Un percorso formativo che ha coinvolto oltre cento studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” e del Liceo Scientifico “Ettore Majorana”.

Il ciclo di incontri nell’isola, realizzato in collaborazione con OcchiBlù Onlus, ha visto la partecipazione attiva di docenti, rappresentanti dell’Ordine degli Avvocati e professionisti del mondo dell’informazione. Le lezioni sono state tenute anche da Filippo Mulè, segretario dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, e da Aldo Mantineo, commissario del Corecom Sicilia, che hanno affrontato temi centrali come l’uso corretto dei social media, la tutela della privacy, il contrasto al cyberbullismo e la verifica delle fonti.

“Portare il Patentino Digitale anche a Lampedusa – ha sottolineato il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria – assume un significato particolarmente rilevante: in un territorio che rappresenta un crocevia di culture e un punto strategico per il Paese, è fondamentale offrire ai ragazzi strumenti concreti per comprendere e utilizzare la rete in modo consapevole. Educare al digitale significa formare cittadini più responsabili, capaci di riconoscere i rischi ma anche le opportunità del web. Investire sui giovani di Lampedusa vuol dire rafforzare il futuro di tutta la nostra comunità”.

Il Corecom Sicilia, in sinergia con Agcom, conferma così il proprio impegno nella diffusione della cultura della cittadinanza digitale su tutto il territorio regionale: nelle scorse settimane il progetto ha già coinvolto Palermo, Siracusa, Gela, Enna e Caltanissetta.