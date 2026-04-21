Caltanissetta, rinviato al 13 maggio lo spettacolo “Buongiorno Ministro!” con Enzo Iacchetti al Teatro Regina Margherita

CALTANISSETTA. Slitta al 13 maggio 2026, con inizio alle ore 21:00, lo spettacolo “Buongiorno Ministro!”, con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti, inizialmente previsto per il 23 aprile al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta, nell’ambito della Stagione Teatrale Nazionale “Atto 150 – Sei sogni a teatro”. Il rinvio si è reso necessario a seguito di un grave lutto familiare che ha colpito un importante componente della compagnia, circostanza che ha costretto l’organizzazione a posticipare la programmazione dell’ultimo appuntamento della stagione teatrale. Da parte dell’Amministrazione comunale e della DalVivo Entertainment è stato espresso cordoglio e vicinanza alla compagnia teatrale per il momento di grande dolore. Ci scusiamo con il pubblico per il disagio arrecato. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data del 13 maggio. Coloro che non potranno assistere allo spettacolo potranno richiedere il rimborso del biglietto entro il 12 maggio 2026, recandosi presso il botteghino del teatro. Per informazioni è possibile contattare il numero 320 0693857. Il nuovo appuntamento del 13 maggio rappresenterà dunque il momento conclusivo della stagione “Atto 150 – Sei sogni a teatro”, che in questi mesi ha fatto registrare una partecipazione significativa e un costante apprezzamento da parte del pubblico, confermando che il Teatro Regina Margherita è il punto di riferimento culturale per la città.