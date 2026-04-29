Caltanissetta, piscina pronta ma serve l’ultimo step: la RTI chiarisce tempi e attività

Dopo anni di attesa, la piscina comunale di Caltanissetta è ormai a un passo dalla riapertura. In città cresce l’attenzione attorno all’impianto, anche alla luce delle notizie circolate negli ultimi giorni. A fare il punto è la RTI Caltanissetta Sportiva, che interviene per chiarire lo stato dei lavori e definire le prossime tappe.

Di seguito la nota della società:



La RTI Caltanissetta Sportiva, Gestore della Piscina Comunale di Caltanissetta, intende chiarire sin da subito di non voler rimanere in silenzio, così come non lo ha mai fatto in questi anni, avendo sempre mantenuto un dialogo costante con gli organi competenti attraverso i canali istituzionali e amministrativi. Tuttavia, alla luce degli articoli giornalistici diffusi nelle ultime 48 ore, si avverte la necessità di intervenire pubblicamente al fine di evitare equivoci e ristabilire una corretta informazione. Si precisa che l’impresa non ha mai interrotto la propria attività nel corso dell’intero periodo, operando con continuità, dedizione e senso di responsabilità, affrontando con determinazione un percorso complesso e articolato sia sotto il profilo tecnico che amministrativo. In via preliminare, si specifica che l’intervento, sebbene realizzato in continuità sostanziale con il preesistente impianto, ha determinato una trasformazione così profonda da configurare, nei fatti, una struttura integralmente nuova. L’attuale complesso è infatti il risultato di un intervento radicale di riqualificazione e trasformazione, che ha comportato non solo opere strutturali, di consolidamento e di adeguamento agli standard normativi vigenti, ma di fatto concreta un vero e proprio upgrade qualitativo, a cui si è approdati in esito anche ad un articolato e complesso percorso amministrativo e burocratico, oltre che tecnico. A tal proposito, si evidenzia come, anche recentissimamente, l’odierna struttura, sia stata oggetto di numerosi e doverosi passaggi formali – a partire dall’accatastamento dell’intero impianto fino ad ulteriori adempimenti tecnici e certificativi (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione e messa a regime dell’impianto antincendio di cui la struttura era precedentemente sprovvista e che consentirà il regolare svolgimento degli eventi sportivi secondo il rispetto delle più aggiornate normative di sicurezza ). Si tratta di attività imprescindibili, che hanno richiesto tempo e impegno significativo e che non si ritiene necessario dettagliare ulteriormente in questa sede, ma che risultano fondamentali per comprendere la portata dell’intervento realizzato. La RTI ha quindi affrontato un’impresa di notevole complessità, non limitata alla sola esecuzione dei lavori, ma estesa anche alla ricostruzione di una piena regolarità amministrativa e certificativa, precedentemente assente. È, altresì, importante sottolineare che tutte le criticità emerse nel corso di questo percorso sono state puntualmente condivise con le istituzioni e con i dirigenti preposti, in un’ottica di trasparenza e collaborazione. Molti degli adempimenti necessari sono insorti, inoltre, successivamente all’ intervenuta transazione. Ciò premesso, la RTI, comunica che in data 15 maggio accoglierà la Giunta e il Consiglio comunale per consentire loro di visionare una struttura completamente rinnovata in ogni sua componente e pronta ad essere messa a disposizione della Comunità nissena, dopo circa sette anni di inutilizzo. Nei giorni immediatamente successivi a tale data, la RTI Caltanissetta Sportiva avvierà la fase logistico-amministrativa, che comprenderà, fra le altre cose, la predisposizione degli abbonamenti per gli utenti, dei corsi di nuoto, delle attività dedicate alle persone con disabilità e dei corsi di fitness acquatico che si intendono proporre all’utenza. Corre l’obbligo di precisare inoltre che, pur essendo l’impianto sostanzialmente completo e pronto ad accogliere l’utenza, si è in attesa della messa a punto di una componente impiantistica fondamentale per la piena funzionalità della struttura. Tale circostanza rende necessario un esiguo differimento dell’apertura al pubblico. Si tratta, infatti, di un ultimo passaggio essenziale, non dipendente dalla volontà dell’Impresa, ma dalla sopravvenuta situazione macroeconomica che ha prodotto dei ritardi della suddetta componentistica, che però risulta determinante per garantire un avvio dell’attività in condizioni di piena efficienza, sicurezza e regolarità. Proprio in virtù di quanto anzidetto, si ritiene che, a questo punto del percorso, sia nell’interesse della collettività attendere ancora il tempo strettamente necessario per il completamento di tali adempimenti finali, così da assicurare un servizio pienamente funzionale sin dal primo giorno di apertura. L’obiettivo non è semplicemente quello di consegnare una piscina, ma di proporre un modello di gestione moderno e orientato al benessere della persona che si pone al centro di ogni scelta progettuale. La RTI esprime, infine, soddisfazione per aver portato a compimento, dopo circa sette anni di chiusura, un intervento di totale riqualificazione dell’Impianto comunale in parola, rendendolo efficiente, moderno e inclusivo, al servizio dell’intera Comunità. La RTI Caltanissetta Sportiva