Caltanissetta, lo studente Francesco Firrone della “F. Cordova” vince un concorso e devolve il premio ai bambini ricoverati al Sant’Elia

Il 10 aprile 2026, presso il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, reparto di Pediatria, l’alunno Francesco Maria Firrone, frequentante la classe II sezione B ad indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I grado “F. Cordova” di Caltanissetta, Istituto Comprensivo “Don L. Milani”, si distingue per un gesto di straordinaria sensibilità e maturità civica. Lo studente devolve il premio ricevuto in occasione del Concorso “La tutela della salute – diritto inviolabile dell’Uomo all’ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale ODV”, destinandolo all’acquisto di materiale ludico‑didattico per i bambini ricoverati nel reparto pediatrico. L’iniziativa di Francesco, profondamente altruistica e animata da un autentico senso di solidarietà, rappresenta un esempio significativo di come i giovani possano contribuire in modo concreto al benessere della comunità. La sua scelta testimonia non solo un forte senso etico, ma anche la rara capacità di trasformare un riconoscimento personale in un dono collettivo. Alla cerimonia sono presenti il personale medico del reparto, il primario, dott.ssa Concetta Vitaliti, il dott.re Giovanni Chiara, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo, prof. Antonio C. Diblio e la prof.ssa Olimpia La Marca, docente che ha guidato Francesco nel percorso di preparazione al concorso. Sono inoltre presenti il preside prof. Salvatore Vizzini e l’insegnante Rosa Petix, componenti della giuria del concorso e soci dell’Associazione “Noi per la salute” – Tina Anselmi. Il Dirigente Scolastico, prof. Antonio C. Diblio, il Primario del Reparto di Pediatria e tutti i presenti esprimono vivo orgoglio per il gesto encomiabile di Francesco, che con la sua azione testimonia come i valori di empatia, responsabilità e attenzione verso gli altri possano trovare piena e autentica espressione anche nei più giovani.