Caltanissetta, avviso pubblico: dalla Regione un contributo economico per sostenere i nuclei familiari in affitto

La Regione Siciliana, in applicazione della Legge Regionale n. 1/2026, ha indetto un avviso pubblico finalizzato ad agevolare l’accesso alle abitazioni in locazione attraverso l’erogazione di un contributo economico. La misura del Dip. Regionale Famiglia e Politiche Sociali prevede l’assegnazione di un contributo annuo di 3.000,00 € destinato ai nuclei familiari che vivono in affitto sul mercato privato. Sono contemplate, inoltre, maggiorazioni per le famiglie numerose: l’importo base sarà incrementato di 200,00 € per ogni figlio ulteriore al primo.Il richiedente, alla data di presentazione della domanda, dovrà possedere i seguenti requisiti:·famiglia anagrafica composta da almeno tre unità;· residenza nel territorio della Regione Siciliana da almeno due anni;· Indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare non superiore a € 10.000,00, calcolato sui redditi dell’anno 2024;· Cittadinanza italiana, comunitaria o, per i cittadini extracomunitari, possesso di regolare permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o in corso di validità;· assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto;· essere titolari di un regolare contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato e relativo all’immobile adibito ad abitazione principale;

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari residenti in alloggi di edilizia residenziale pubblica o conduttori di immobili appartenenti alle categorie catastali di lusso A1, A8 e A9.I cittadini interessati dovranno inoltrare la domanda utilizzando lo schema di istanza predisposto dalla Regione (Allegato B) entro il 15 giugno alle ore 12:00 tramite le seguenti modalità:- a mano, all’Ufficio Protocollo della sede centrale del Comune di Caltanissetta (corso Umberto I, 134)- via PEC, ai seguenti indirizzi: direzione.politiche.sociali@pec.comune.caltanissetta.it oppure protocollo@pec.comune.caltanissetta.itAlla domanda deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:- fotocopia del documento di identità in corso di validità;- copia del permesso di soggiorno (per cittadini extracomunitari);- attestazione I.S.E.E. 2026 (riferita ai redditi 2024);- copia del contratto di locazione registrato;- ricevuta di pagamento dell’imposta di registro (salvo il caso di opzione per la cedolare secca).Il Comune di Caltanissetta provvederà a trasmettere l’elenco degli aventi diritto al Dipartimento Regionale Famiglia e Politiche Sociali della Regione Siciliana entro il 25 settembre 2026.Il contributo verrà erogato direttamente dal Comune ai beneficiari inseriti nella graduatoria regionale, che verrà stilata in base all’ordine crescente dell’ISEE fino a esaurimento dei fondi stanziati dalla Regione Siciliana. Per approfondire:https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/approvazione-avviso-pubblico-relativo-ai-criteri-alle-procedure-presentazione-istanze-contributo-l-accesso-alle-abitazioni-locazione-cui-alla-lr