Caltanissetta. Associazione Amici della Musica e il “Manzoni-Juvara” in sinergia: forti emozioni per l’opera Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck

Grande partecipazione di pubblico e unanimi apprezzamenti hanno accompagnato il sesto appuntamento della Stagione Concertistica organizzata dall’Associazione Amici della Musica di Caltanissetta, presieduta da Massimo Pastorello, in collaborazione con il Liceo “Manzoni-Juvara”. Nella serata di venerdì 17 aprile, presso la Chiesa Santa Maria degli Angeli, è stata rappresentata in forma di concerto, senza azione scenica, l’opera Orfeo ed Euridice di Christoph Willibald Gluck, capolavoro della tradizione operistica ispirato al celebre mito di Orfeo capace di incantare animali con la sua musica e di compiere il viaggio dell’anima lungo gli oscuri sentieri della morte. La collaborazione tra l’Associazione e il Liceo, giunta ormai al quinto anno, si fonda sulla condivisa convinzione dell’importanza di educare alla musica, all’ascolto e alla formazione del gusto musicale attraverso l’incontro con generi e stili differenti. Un percorso culturale e formativo che trova nella scuola il suo luogo naturale di crescita e sviluppo. La musica, infatti, rappresenta non soltanto una forma di intrattenimento, ma un linguaggio universale capace di promuovere sensibilità, spirito critico e consapevolezza culturale. In questa prospettiva si inserisce la mission della Dirigente Scolastica, prof.ssa Rita Galfano, che con particolare sensibilità e costante attenzione promuove esperienze artistico-musicali all’interno dell’istituto, offrendo a studenti e docenti preziose opportunità di crescita sul piano didattico, umano ed espressivo. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento dell’intera comunità scolastica. Tutti i protagonisti dell’opera appartengono, infatti, al mondo della scuola: gli orchestrali, i solisti e i coristi sono docenti di strumento musicale provenienti da diverse scuole della Sicilia, studenti del Conservatorio “V. Bellini” e del Liceo Musicale, nonché docenti di altre discipline, tra cui filosofia, italiano, inglese e arte, che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Una partecipazione che testimonia come la musica possa costituire un autentico punto d’incontro tra saperi e competenze differenti. Di seguito gli interpreti dell’opera: Solisti • Euridice – soprano: Marcella Ivana Stringi; • Amore – soprano: Maria Trentuno; • Orfeo – contralto: Rosa Maria Chiarello. Orchestra • Primi violini: Gaetano Costa, Gabriele Scuderi, Chiara Pera; • Secondi violini: Raul Perna, Simona Lauria, Martina Maira; • Viola: Andrea Alessi; • Violoncello: Chiara Infarinato; • Flauto: Gloria Arena • Clavicembalo: Maria Provenzano.

Il coro Eutherpe era formato da Virginia Giglio, Aurora Pignataro, Aurora Marchese, Magda Cacciatore, Elisa Tararà, Alessia Farruggello, Aurora Biancheri, Giulia Rizzi, Aurora Mulè, Alessia Ventura, Aurora Barberi, Elide Ippolito, Francesca Sciascia, Giorgia Riggi, Marta Volpe, Martina Cataldi, Andrea Santoro, Andrea Lomonaco, Alessio Cosentino, Marco Lopiano ed Emmanuele Lopiano. Hanno inoltre arricchito il coro con la loro presenza i docenti Manuela Giglia, Laura Russello, Aurelia Armatore, Alessandra Lisi e Lorenzo Pellerino. Fondamentale, infine, il supporto della Soprintendenza che, nella persona della dott.ssa Daniela Vullo, ha accolto con entusiasmo la proposta, rendendo possibile la realizzazione dell’opera in uno dei luoghi simbolo della città, tra i più suggestivi del patrimonio storico-artistico nisseno.