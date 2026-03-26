Uici Caltanissetta, pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile Universale

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di operatori volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni da avviare al servizio civile universale nell’anno 2026. La Sezione Territoriale UICI di Caltanissetta offre 35 posti, con una quota di riserva destinata a Giovani con Minori Opportunità (GMO) per la tipologia “giovani con bassa scolarizzazione” articolati su 2 Programmi d’intervento Low Vision e Vedere Oltre, per complessivi 6 progetti dai titoli Austrum (4 posti per la sede di Caltanissetta, 4 posti per la sede di Gela, 1 posto per ciascuna sede di Mussomeli e Serradifalco), Eye Health (3 posti per Caltanissetta), Blind Edu-Care (1 posto per ciascuna sede di Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Serradifalco), Guardare Avanti (5 posti per la sede di Caltanissetta, 4 posti per la sede di Gela, 1 posto per ciascuna sede di Mussomeli e Serradifalco), Proteggi la vista (3 posti per Caltanissetta) e Edu Sight (1 posto per ciascuna sede di Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Serradifalco). Sarà possibile indicare una sola scelta. Tutti i progetti, consultabili sia sul sito del Dipartimento della gioventù, che all’indirizzo www.uiciechi.it, link servizio civile, e sul sito della sezione territoriale uici www.uiccaltanissetta.it prevedono una durata di 12 mesi, con un impegno complessivo articolato su 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a euro 519,47 per lo svolgimento del servizio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell’08 aprile 2026. Per ogni informazione è possibile contattare sia la sede UICI di Caltanissetta al numero 0934597317 che la rappresentanza comunale di Gela al numero 0933907350.
Uici Caltanissetta, pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile Universale
Gio, 26/03/2026 - 10:59
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