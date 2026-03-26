Uici Caltanissetta, pubblicato il bando di selezione per il Servizio Civile Universale

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di operatori volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni da avviare al servizio civile universale nell’anno 2026. La Sezione Territoriale UICI di Caltanissetta offre 35 posti, con una quota di riserva destinata a Giovani con Minori Opportunità (GMO) per la tipologia “giovani con bassa scolarizzazione” articolati su 2 Programmi d’intervento Low Vision e Vedere Oltre, per complessivi 6 progetti dai titoli Austrum (4 posti per la sede di Caltanissetta, 4 posti per la sede di Gela, 1 posto per ciascuna sede di Mussomeli e Serradifalco), Eye Health (3 posti per Caltanissetta), Blind Edu-Care (1 posto per ciascuna sede di Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Serradifalco), Guardare Avanti (5 posti per la sede di Caltanissetta, 4 posti per la sede di Gela, 1 posto per ciascuna sede di Mussomeli e Serradifalco), Proteggi la vista (3 posti per Caltanissetta) e Edu Sight (1 posto per ciascuna sede di Caltanissetta, Gela, Mussomeli e Serradifalco). Sarà possibile indicare una sola scelta. Tutti i progetti, consultabili sia sul sito del Dipartimento della gioventù, che all’indirizzo www.uiciechi.it, link servizio civile, e sul sito della sezione territoriale uici www.uiccaltanissetta.it prevedono una durata di 12 mesi, con un impegno complessivo articolato su 25 ore settimanali e un assegno mensile pari a euro 519,47 per lo svolgimento del servizio. Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro e non oltre le ore 14.00 dell’08 aprile 2026. Per ogni informazione è possibile contattare sia la sede UICI di Caltanissetta al numero 0934597317 che la rappresentanza comunale di Gela al numero 0933907350.