Sovranità digitale e sicurezza nazionale, il dibattito sulle nuove architetture tecnologiche

(Adnkronos) – L'incontro "Innovazione, AI e Cybersecurity: verso un nuovo paradigma nazionale" a Palazzo Giustiniani riunisce esperti e istituzioni per definire le strategie della trasformazione digitale. Il Senato della Repubblica ospita presso la Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani un confronto istituzionale dedicato alla definizione di un nuovo modello di resilienza digitale per il sistema Paese. L'evento, promosso su iniziativa del senatore Cantalamessa, si focalizza sull'integrazione tra intelligenza artificiale e cybersicurezza, analizzandone l'impatto sullo sviluppo economico, sulla sicurezza nazionale e sulla competizione tecnologica globale. Il programma affronta le criticità legate alla governance della trasformazione digitale e alla necessità di consolidare la collaborazione tra il settore pubblico e quello privato. Al centro del dibattito figurano l'implementazione di architetture di sicurezza integrate e la protezione delle infrastrutture strategiche dalle minacce informatiche in costante evoluzione. Gli interventi tecnici previsti analizzano come l'adozione dell'AI influenzi gli equilibri geopolitici e la capacità competitiva delle imprese. Gabriele Ferrieri, Presidente dell'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI), ha sottolineato che l’incontro rappresenta “un’occasione per confrontarsi su priorità e strategie in materia di AI e cybersecurity, con l’obiettivo di consolidare la competitività digitale del Paese e favorire la collaborazione tra istituzioni e imprese”. Il panel dei relatori riflette la complessità della sfida tecnologica, includendo rappresentanti dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), analisti politici e vertici militari con esperienza presso il Quartier Generale della NATO. La discussione coinvolge inoltre i principali attori del settore privato e della formazione tecnologica, tra cui Netgroup, BIP, Maticmind, Cisco, Nscale ed EPICODE Institute of Technology. Il confronto mira a tracciare una rotta per lo sviluppo di competenze specialistiche, considerate fondamentali per supportare l'innovazione industriale e garantire una difesa cibernetica proattiva in un contesto di crescente instabilità digitale.

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